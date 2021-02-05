В Минской области соцуслуги получают 22 тыс. пожилых людей и инвалидов

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области социальные услуги получают около 22 тыс. пожилых людей и инвалидов, это самый большой показатель по стране. Об этом журналистам рассказала председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Тамара Красовская на региональной диалоговой площадке с участием граждан пожилого возраста, которая прошла сегодня в Жодино, передает корреспондент БЕЛТА.

"Диалоговые площадки для людей разных возрастных категорий и профессий организуются по всей стране. Сегодня решили встретиться со старшим поколением. Собрали ветеранов, пенсионеров, работников и других пожилых людей с активной позицией и большим жизненным опытом, чтобы выстроить душевный, грамотный и полезный диалог, - рассказала Тамара Красовская. - В Минской области социальные услуги оказывают 22 тыс. пожилых людей и инвалидов. Это самый высокий показатель по стране, поэтому для нас важно знать, довольно ли население теми формами соцуслуг, которые предоставляются в территориальных центрах и социальных учреждениях, или есть какие-либо замечания, пожелания и предложения для их совершенствования".

По словам председателя комитета, численность людей, заинтересованных в социальных услугах, постоянно растет. Наиболее востребовано у пожилых людей оказание социально-бытовой поддержки и квалифицированного ухода на дому. Среди новых социальных услуг востребована замещающая семья, когда гражданин нетрудоспособного возраста совместно проживает и ведет общее хозяйство с другим физическим лицом. "Увеличение спроса на социальные услуги говорит, что доля людей старшего возраста, нуждающихся в поддержке, постоянно увеличивается. Наша задача сделать так, чтобы каждый пожилой человек и инвалид получил качественную помощь и понимал: он не один и при необходимости государство о нем позаботится", - отметила Тамара Красовская.

В диалоговой площадке в Жодино приняли участие 80 человек. Основными темами для обсуждения стали вопросы развития соцподдержки и соцобслуживания пожилых граждан.-0-