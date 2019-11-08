В Минской области стартует конкурс "Энергомарафон"

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областной этап XII Республиканского конкурса "Энергомарафон-2019" проводится в Минской области с ноября этого года по январь 2020-го, сообщили БЕЛТА в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

Участниками состязания могут стать учащиеся и педагоги учреждений дошкольного, общего среднего, профессионального, дополнительного образования детей и молодежи столичного региона. На конкурс предоставляются проекты с практическими предложениями по эффективному и рациональному использованию энергоресурсов в учреждениях образования и в быту. Это могут быть рекламные видеоролики, плакаты, рисунки, листовки, видеоматериалы и сценарии культурно-зрелищных мероприятий.

Работы будут презентованы в номинациях "Проект практических мероприятий по энергосбережению", "Культурно-зрелищное мероприятие по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов", "Художественная работа по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов", "Система образовательного процесса и информационно-пропагандистской работы в сфере энергосбережения в учреждении образования".

Цель мероприятия - формирование активной социальной позиции детей и молодежи по рациональному использованию энергоресурсов и бережному отношению к окружающей среде, повышение культуры обращения с энергоресурсами, выявление и распространение эффективного опыта работы учреждений образования по энергосбережению.

Лучшие работы будут представлены на республиканском этапе конкурса в марте будущего года.-0-