В Минской области увеличилась география свободных от курения зон

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для противодействия потреблению табака и создания бездымной среды по инициативе санитарно-эпидемиологической службы географию свободных от курения территорий в 2020 году пополнили зоны в 4 населенных пунктах, а также несколько предприятий Минской области. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУ "Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья".

"Работа по противодействию потреблению табака и созданию бездымной среды в населенных пунктах в 2020 году велась активно. Таким образом территориями, которые утверждены свободными от курения, стали лыжероллерная трасса в Солигорске, сквер по ул. Богдановича в Копыле, площадка возле монумента "Братская могила советских воинов и партизан" по ул. Красноармейской в Ракове, а также "Аллея креативных скамеек" и "Аллея фонарей" в Жодино", - рассказали в учреждении.

Ряд предприятий Минской области также приняли решение об объявлении их свободными от табачного дыма. Это фермерское хозяйство "Василек", ЧУП "МАВ", РУП "Беларуснефть-Минскоблнефтепродукт", Фанипольская база ОАО "Белхим", ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" и другие.

Также в Минской области расширилась сеть населенных пунктов - участников государственного профилактического проекта "Здоровые города и поселки". К их числу присоединись районные центры Марьина Горка и Логойск, где теперь государственные органы управления, общественные и религиозные организации, различные ведомства объединяют усилия для создания благоприятных условий для проживания и достижения высокого уровня здоровья жителей.-0-