В Минской области в 2019 году средняя зарплата выросла более чем на 13%

26 февраля, Дзержинск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная среднемесячная зарплата в Минской области за 2019 год выросла на 13,7%. Об этом заявила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Тамара Красовская сегодня на коллегии комитета, посвященной подведению итогов 2019 года и планам на 2020-й в Дзержинске, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Минской области в 2019 году отмечен поступательный рост заработной платы. По итогам 2019-го номинальная начисленная среднемесячная зарплата работников области составила Br1098, рост - 13,7% к уровню 2018 года", - сказала Тамара Красовская.

Как и по Беларуси, в регионе больше всего зарабатывали представители таких сфер, как горнодобывающая промышленность (Br1807,8), информация и связь (Br1945,4). Меньше всего начислено работникам образования (Br729,9), а также учреждений творчества, спорта, развлечения и отдыха (Br756,5). Бюджетники получили Br816, работники сельского хозяйства - Br835,9.

В регионе держат на контроле не только повышение зарплат, но и своевременность выплат. Поэтому уменьшается число должников по выплате зарплаты. "В 2016 году на Минскую область приходилось 27,5% общего количества организаций-должников. А в 2019 году стало 5,9%. В 12 районах из 23 не допускалась просроченная задолженность по зарплате", - отметила Тамара Красовская.

В планах на 2020 год - обеспечение дальнейшего роста зарплаты, мониторинг проблемных организаций, сокращение разрыва в зарплате между бюджетной сферой и общим уровнем по стране.-0-