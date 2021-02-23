В Минской области в 2020 году открыто 6 STEM-центров

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть STEM-центров и три выезда мобильного STEM-класса организованы в 2020 году в Минской области. Об этом сегодня на итоговой коллегии рассказал начальник главного управления по образованию Минского облисполкома Николай Башко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В регионе продолжается работа по масштабированию STEM-подхода в образовании. Ожидаемый результат такой работы - функциональная грамотность учащихся, - рассказал Николай Башко. - В прошлом году в области открыто шесть STEM-центров и организовано три выезда мобильного STEM-класса".

Новые центры появились в Свислочи, Молодечно, Вилейке, Негорелом, Марьиной Горке, Несвиже, планируется открыть STEM-центр в Столбцах. Мобильные выезды STEM-класса прошли в учреждениях образования Дзержинского, Молодечненского районов и городе Жодино.

Всего в учреждениях образования Минской области функционируют 14 STEM-центров.-0-