В Минской области в 2020 году возведут 9 детских садов и начнут строить 3 школы

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в этом году откроют девять детских садов и начнут строить три школы. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Алексей Быков сегодня на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

Алексей Быков

"В 2020 году будет сделан акцент на объекты образования. Решаем вопрос с дошкольными учреждениями: построим и откроем девять детских садов, шесть из них - в Минском районе, еще три - в Смолевичах, Червене, Ивенце", - отметил Алексей Быков.

Также в столичном регионе приступят к строительству трех школ - в Смолевичах, Столбцах и Колодищах.

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В инвестпрограмме Минска в этом году увеличилось количество объектов соцназначения "В программу было включено 28 объектов дошкольного назначения - никогда такого не было. Сегодня все силы инвестпрограммы брошены на социальную сферу", - сказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.