В Минской области в 2021 году завершат строительство учебных учреждений на более 1500 мест

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство двух детских садов, средней школы и детского сада-начальной школы на 1571 место завершат в текущем году в Минской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

"В текущем году планируем завершить строительство двух учреждений дошкольного образования на 380 мест в Любани и поселке Дружный Пуховичского района, а также откроем среднюю школу в Столбцах на 720 мест и детский сад-начальную школу на 471 место в Молодечно, - рассказали в управлении. - Начнем также возведение новых объектов, которыми станут детский сад на 230 мест и средняя школа в Фаниполе".

На проектирование и строительство 17 объектов образования в 2020 году из областного бюджета было направлено Br60,1 млн, а из республиканского - Br48,5 млн. В регионе построили 10 учреждений дошкольного образования на 2220 мест. Ими стали объекты в Несвиже, Червене, Смолевичах, городском поселке Ивенец Воложинского района, а также шесть - в Минском районе, где за счет инвестора также возведены два детских сада на 460 мест и средняя школа на 1020 мест.

На территории Минской области функционирует 1211 учреждений образования, число обучающихся составляет 239 971 человек.-0-