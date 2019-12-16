В Минской области выросла стоимость проезда в пригородном транспорте

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном регионе выросла стоимость проезда в пригородном транспорте. Соответствующее решение №972 Миноблисполкома опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Предельные максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров выросли на 1 копейку. Так, на обычных маршрутах тариф за километр составит Br0,08, на скоростных - Br0,1, на экспрессных - Br0,11, на дополнительных рейсах - Br0,1.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.-0-