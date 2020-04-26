В Минской области за I квартал трудоустроены почти 4 тыс. человек

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за I квартал текущего года трудоустроены 3963 человека, из них 1950 безработных. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома.

Уровень безработицы по итогам I квартала составил 0,2%.

По данным на 1 апреля, в области насчитывалось свыше 15 тыс. вакансий - это 12 свободных рабочих мест на одного безработного. Сейчас предложений работы в столичном регионе меньше: заявлено более 13 тыс. вакантных должностей.

В топе востребованных профессий - водитель автомобиля, инженер, тракторист, плотник, бетонщик, медсестра, каменщик, продавец, подсобный рабочий, врач, грузчик и повар.

Всего, по данным на февраль текущего года, в экономике области занято более 688 тыс. человек. Прирост составил 100,4% к февралю 2019 года. Больше всего людей трудится в сфере производства - 52% занятых.-0-