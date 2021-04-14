В Минской области за сутки задержаны 12 нетрезвых водителей

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 10 апреля на территории Минской области в рамках республиканской профилактической акции "Трезвый водитель" проводятся мероприятия, направленные на выявление и предупреждение ДТП в состоянии опьянения. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"За 13 апреля на территории области задержаны 12 нетрезвых водителей, 5 из них совершили дорожно-транспортные происшествия, в которых люди не пострадали", - рассказали в ГАИ.

Так, около 19.30 в Молодечно 38-летний безработный местный житель на территории гаражного кооператива на автомобиле ВАЗ-2101 въехал в гаражные ворота. Мужчина находился в нетрезвом состоянии (2,18 промилле алкоголя). Установлено, что ранее нарушитель привлекался за управление транспортом в состоянии опьянения, водительского удостоверения он лишен. Автомашина доставлена на штрафстоянку.

Около 20.30 в Слуцке на ул. 8-го Марта 29-летний слутчанин, также нигде не работающий, будучи в нетрезвом состоянии (0,76 промилле алкоголя), управляя автомашиной "Рено Клио", совершил наезд на две припаркованные автомашины. Установлено, что водительского удостоверения он ранее не получал и ранее привлекался к административной ответственности как бесправник. Автомашина доставлена на штрафстоянку.

"Уважаемые граждане, не оставайтесь равнодушными и безучастными. Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, сообщайте на телефонную линию 102. Ваша бдительность убережет от трагедии на дороге и, возможно, спасет чью-то жизнь", - отметили в ГАИ.-0-