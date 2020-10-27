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27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе на участке автодороги Р28 сегодня временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.
"27 октября с 18.30 до 20.30 на 31-м км автодороги Р28 Минск - Молодечно - Нарочь вблизи деревни Щербины Минского района запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, произошедшего ранее. В связи с этим движение всех видов транспортных средств на указанном участке будет временно ограничено в направлении Молодечно", - рассказали в ГАИ.
Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-