В Минском районе на участке дороги Р28 ограничат движение 3 декабря

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 15-м километре автодороги Р28 Минск - Молодечно - Нарочь 3 декабря будет ограничено движение - здесь планируется провести следственный эксперимент, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Следственный эксперимент проведут с 11.00 до 12.30. Специалисты будут устанавливать обстоятельства аварии, которая произошла на этом участке дороги. "Движение транспортных средств ограничат в направлении Молодечно", - уточнила Татьяна Белоног.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом этой информации.-0-