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3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе за выездом от поселка Юбилейный временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.
"4 января в период с 18.00 до 20.00 на 12-м км автодороги Р23 Минск - Микашевичи за выездом от поселка Юбилейный Минского района запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее. Движение всех видов транспортных средств будет временно ограничено в направлении города Микашевичи", - рассказали в ГАИ.
Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-