В Минском зоопарке животных готовят к зимовке

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском зоопарке теплолюбивые экзотические обитатели возвращаются с летних дач на постоянные зимние квартиры. Готовят к зимовкам и других обитателей, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Самые чувствительные животные (обезьяны, мангусты, попугаи, сурикаты, носухи и лемуры) уже переселились в теплые помещения. До начала отопительного сезона зоотехники установили им обогреватели и инфракрасные лампы. Понаблюдать за экзотическими жителями зоопарка можно и теперь, но уже через стекло полностью закрытых вольеров.

Подготавливаются теплые помещения и для более выносливых питомцев. Журавли, фламинго, пеликаны, бакланы, марабу, каспийские султанки и черный аист останутся в открытых вольерах до первых заморозков. "Так что не упустите возможность полюбоваться на этих красивейших птиц последние дни в этом году, ведь большинство из них спрячут в служебных помещениях до следующего теплого сезона", - отмечают в зоопарке.

Отпраздновали новоселье фазаны: к Дню города для них был открыт новый комплекс вольеров. Теперь посетителям стало проще за ними наблюдать.

У тех животных, которые не собираются переезжать, в вольерах заметны изменения. Сотрудники зоопарка проверяют, чтобы все домики-укрытия были готовы к зимним холодам, нигде не осталось щелей. Используется сухая листва для обогащения среды питомцам, чтобы животные могли поиграть, а также самостоятельно утеплить свои жилища.

С наступлением холодов изменились рационы животных. Обильнее стали кормить бурых медведей. По-прежнему их рацион состоит из растительной пищи, но теперь дают больше калорийных каш и хлеба. В спячку медведи уйдут не раньше декабря. Копытным свежую траву заменяют сеном, а веточный корм - вениками.

В целом же животные сейчас питаются по сезону, чтобы обогатить организм витаминами и укрепить иммунитет. Ежедневно они получают такие лакомства, как арбузы, кукурузу, яблоки, дыни, тыквы, виноград и другие продукты.

"Если у вас есть избытки урожая - можете смело приносить их нам, наши питомцы только спасибо скажут. Ведь многие продукты (например, семечки в головках подсолнуха или кисти черноплодной рябины) не так просто найти в продаже. Мы с радостью примем ваши дары, выращенные собственными руками", - обращаются к посетителям сотрудники зоопарка.-0-