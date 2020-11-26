В "Минскзеленстрое" рассказали, как готовятся к зиме

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Минскзеленстрой" и "Зеленстрой административных районов Минска" начали подготовку городских объектов к зимнему периоду, сообщили БЕЛТА в УП "Минскзеленстрой".

"Выполнен ремонт и подготовлена к работе снегоуборочная и погрузочная техника, которая будет своевременно очищать дорожно-тропиночную сеть от снега. Заготовлены противогололедные материалы, а на объектах озеленения установлены ящики для хранения этой смеси. Также определены площадки для вывоза снега и разработаны маршруты движения снегоуборочной техники", - рассказали в "Минскзеленстрое".

Чтобы защитить деревья от вредного воздействия противогололедных реагентов, начали обертывать молодые посадки вдоль МКАД и по центральным магистралям города. "Кору защищаем спанбондом, чтобы предупредить ожоги от солевых реагентов. В весенний период этот материал снимается, стволы обмывают. Такая процедура повышает жизнеспособность древесных насаждений. Для этой же цели используем щиты из пленки: более 100 уже установили в Александровском сквере и на бульваре Ленина", - отметили на предприятии.

Проведены также работы в парках культуры и отдыха, где на зимний период законсервировали аттракционы. Сейчас предприятия занимаются укрытием многолетних растений и оформлением ваз хвойной лапкой.-0-