В Миорском ТЦСОН обучают компьютерной грамоте и прикладному творчеству

15 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В новом интернет-кафе "Серебряный возраст" Территориального центра социального обслуживания (ТЦСОН) Миорского района совмещают обучение компьютерной грамоте и прикладному творчеству. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста и сопровождаемого проживания Анна Лискова.

Открывшееся в конце декабря 2020 года интернет-кафе "Серебряный возраст" посещают 20 человек. Это активные жители Миор и Миорского района старше 60 лет. "Как только пандемия пойдет на спад, число посетителей интернет-кафе увеличится до 40. Они записались в группы заранее, но сейчас из-за эпидемиологической обстановки мы решили сократить число посетителей в каждой группе до 5 человек. К нашим ученикам из категории 60+ присоединятся молодые люди с инвалидностью. Здесь они научатся пользоваться компьютером и всемирной сетью, а также смогут заниматься прикладным творчеством", - рассказала Анна Лискова.

Реализовать этот проект ТЦСОН смог при финансовой поддержке Евросоюза и в сотрудничестве с районной организацией Белорусского общественного объединения ветеранов.

Идея создания интернет-кафе участвовала в конкурсе инициатив по программе международной технической помощи в числе 30 других проектов. Центр соцобслуживания оказался среди 10 победителей. На обустройство интернет-кафе, закупку оборудования выделили 10 тыс. евро. В "Серебряном возрасте" есть ноутбуки, смартфон, кофемашина, микроволновая печь, электрочайник. Для посетителей приобретают сладости и печенье, чтобы в перерывах между уроками те смогли насладиться ароматным кофе и чаем.

Занятия в интернет-кафе проводятся по два часа два раза в неделю в две смены - утром и после обеда. Первые уроки прошли в живой и уютной атмосфере. В распоряжении каждого ученика есть отдельный ноутбук. На смартфоне учатся те, кто в будущем желает обзавестись этим гаджетом для личного пользования. Представители старшего поколения постигают тонкости владения интернет-банкингом, в частности, оплаты коммунальных услуг, а также общения в социальных сетях. На первом же занятии они попросили тренера-эксперта зарегистрировать их в "Одноклассниках", чтобы отыскать своих школьных друзей и обменяться новостями.

Для посетителей интернет-кафе проводят консультации работники банковской сферы, правоохранительных органов, РОЧС. Они объясняют, как не попасть на удочку мошенников, обезопасить свои вклады и персональные данные от посягательства виртуальных преступников, рассказывают о мерах безопасности в быту.

Также пожилые граждане могут получить помощь сотрудников "Белгосстраха" в страховании жизни и здоровья в условиях COVID-19, посмотреть видеоролики медицинской тематики, например, о вакцинации.

В ближайшее время для всех групп проведут мастер-класс по росписи пряников. В дальнейшем будут приглашать мастеров, занимающихся различными видами прикладного творчества. "В "Серебряном возрасте" можно не только обучиться владению компьютером, чтобы самостоятельно пользоваться современными технологиями, но и узнать много нового. Занятия, где на первое место ставится познавательная активность, являются эффективной профилактикой деменции. Они помогают держать мозг в тонусе, расширяют круг интересов и увлечений, позволяют скрасить досуг", - пояснила Анна Лискова.-0-