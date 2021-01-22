22 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве началась вакцинация работников здравоохранения от COVID-19. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал главный врач Могилевской центральной поликлиники Александр Басенко.

"В своей ежедневной работе медики и другие сотрудники учреждений здравоохранения больше других подвержены риску заразиться коронавирусом. И чтобы минимизировать угрозу их здоровью, они первыми получают вакцину. Кроме этого, такая мера позволит снизить распространение вирусной инфекции среди населения, - отметил Александр Басенко. - В первый этап вакцинации в Могилеве планируется привить 830 человек".

Проводят вакцинацию от коронавируса две поликлиники: центральная - по Ленинскому району, поликлиника №6 - по Октябрьскому району города. Здесь получат вакцину сотрудники поликлиник, больниц и других медицинских учреждений, находящихся на территории областного центра, в возрасте от 18 до 60 лет.

"Мы уже начали делать первые прививки. На данный момент вакцину получили более 20 человек. Прививку делают в два этапа. Введение второго компонента вакцины запланировано через 21 день, - рассказала заместитель главного врача по медицинской части Могилевской поликлиники №6 Татьяна Кондакова. - Большая работа была проведена в нашем учреждении во время подготовки к вакцинации медиков. Проводились обучающие семинары Министерством здравоохранения, главным управлением по здравоохранению Могилевского облисполкома. Мы подготовили материально-техническую базу нашей поликлиники, закупили все необходимое оборудование, разработали все необходимые алгоритмы".

Перед вакцинацией пациент проходит полный медицинский осмотр. "У нас сформирована команда, которая работает с вакциной и пациентами. Это врач, две медсестры и помощник врача. Перед тем как получить прививку, доктор полностью осматривает человека: измеряется температура, уточняется анамнез, все перенесенные и хронические заболевания, наличие аллергии. После этого проводится очень подробная и детальная беседа. Специалист рассказывает, что это за вакцина, как после нее вырабатывается иммунитет, какие могут быть побочные эффекты и как нужно вести себя, если какие-то из них проявились. После этого мы даем специальную памятку, в которой отмечено все то, о чем говорил доктор. Здесь же отмечаются дата и время, когда нужно подойти на второй укол, - подчеркнула Татьяна Кондакова. - После прививки мы обязательно отслеживаем самочувствие человека. В течение 30 минут он остается под наблюдением помощника врача. Пока никаких жалоб не поступало, надеюсь, так будет и дальше".

По словам первого заместителя начальника главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Ирины Ляхович, всего в область поступило 1,6 тыс. вакцин. Вакцинацию будут продолжать по мере поступления препарата. "В области определены несколько баз для вакцинации медиков - это Могилев, Бобруйск, Быхов, Климовичи, Белыничи и Осиповичи, - отметила Ирина Ляхович. - Сейчас мы наблюдаем снижение количества заболевших в области. Эта положительная динамика позволяет постепенно возвращать к нормальной работе учреждения здравоохранения региона. Так, к своей профильной работе уже вернулся госпиталь инвалидов, Могилевский областной онкологический диспансер, кожно-венерологический диспансер и кардиологическая больница в Могилеве. Планируем в течение двух недель вернуть к обычному режиму работы Могилевскую областную клиническую больницу. Уже с понедельника к приему профильных пациентов приступит онкодиспансер в Бобруйске. Проведение вакцинации среди медиков - еще один важный и необходимый этап борьбы с коронавирусной инфекцией. Комплексный подход, соблюдение всех необходимых мер безопасности позволяют держать эпидситуацию в области под строгим контролем".-0-

Фото Олега Фойницкого