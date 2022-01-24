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24 января 2022, 17:53

В Могилеве наградили лучших милиционеров по итогам 2021 года

Фото УВД Могилевского облисполкома
Фото УВД Могилевского облисполкома

24 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве наградили лучших сотрудников органов внутренних дел по итогам работы за 2021 год. Торжественное мероприятие прошло в городской ратуше, передает корреспондент БЕЛТА.

Награды получили лучшие подразделения, сотрудники и молодые представители профессии со всей Могилевской области. Также были вручены почетные переходящие призы имени Дмитрия Вольского, Федора Околиты и Николая Подшиваленко.

Как отметили во время офицерского собрания, успехи и высокие достижения невозможны без опыта предыдущих лет. Равняться на трудолюбие, отвагу и подвиги почетно во все времена. "Каждый из вас доказал свой профессионализм, верность долгу и присяге. По праву вы лучшие сотрудники органов внутренних дел нашего региона. Я уверен, что это особенно приятно и почетно для молодых милиционеров, которые только начали свой служебный путь, - отметил начальник УВД Могилевского облисполкома Игорь Щербаченя. - Традиции подводить итоги в таком формате уже много лет. Следование милицейским ритуалам, бережное отношение к прошлому не только сохраняет единство сотрудников органов внутренних дел, но и позволяет нам достигать значимых результатов в оперативно-служебной деятельности, справляться с поставленными задачами. В прошлом году милиция Могилевщины сработала достойно. В этом заслуга и тех, кто сейчас находится в зале, и тех, кто несет службу".

Среди награжденных - инспектор дорожной службы отделения ГАИ РОВД Шкловского райисполкома Роман Пусовский. Молодой человек второй год в профессии. "Конечно, очень приятно получать такие высокие награды. Это честь и большая ответственность. На протяжении года наше отделение обеспечивало безопасность дорожного движения и общественного порядка, пытались выявить и пресечь грубые нарушения ПДД. Во время службы мы всегда стараемся мониторить как можно больше транспортных средств. Это нужно для того, чтобы выявлять, например, нетрезвых водителей и лиц, не имеющих права управлять транспортным средством. Такие люди несут угрозу не только для себя, но и для окружающих. И мы стараемся предотвратить страшные последствия. На работе бывают разные ситуации, но я знал, куда иду, - сказал молодой человек. - Будущую профессию выбрал не случайно. Еще со старшей школы думал, куда пойти дальше. Среди моих родственников есть те, кто тоже служит в органах внутренних дел. По их примеру я понял, что это интересная служба, и захотел быть милиционером".

Высокую награду получила старший инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Хотимского РОВД Виктория Хроменкова. "Наше подразделение признано лучшим по итогам 2021 года. Это первая моя награда, но надеюсь, что не последняя. Любой работник хочет быть замечен, чтобы его усилия оценили, поэтому очень приятно быть здесь в числе лучших. Я служу с 2012 года - в этом году мой профессиональный юбилей", - рассказала девушка.

Она родом из Хотимского района, ее отец работал в милиции. "Мой муж тоже сотрудник милиции, работает в другом подразделении. Он разделил мою радость, потому что знает, сколько сил было вложено в полученный результат, - поделилась Виктория Хроменкова. - В Хотимском районе в 2021 году не зарегистрировано преступлений, совершенных несовершеннолетними. Играет свою роль профилактика, выявляются правонарушения на ранних этапах. Я посещаю семьи на дому, провожу беседы в школе, объясняю детям, что такое хорошо и что такое плохо. Мне приятно с ними общаться, у меня своих два ребенка, поэтому легко нахожу общий язык с детьми. Хочу в текущем году как минимум не снизить планку, подтвердить результаты и еще сработать лучше".-0-

Фото УВД Могилевского облисполкома

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