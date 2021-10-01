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01 октября 2021, 11:27

В Могилеве накануне Дня учителя чествовали работников образования

Во время мерприятия
Во время мерприятия

1 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве накануне Дня учителя чествовали работников образования. Заслуженные награды и поздравления получили профессионалы своего дела со всего региона, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы выбрали одну из самых благородных и самых нужных профессий, - обратился к наставникам заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко. - Вы посвятили себя важнейшей миссии - формированию личности ребенка, воспитанию настоящих граждан и патриотов. Сегодня это особенно актуально для белорусского общества. Воспитатели и нянечки детских садов, школьные учителя, преподаватели колледжей и вузов, передавая следующим поколениям исконные ценности белорусского народа и лучшие национальные традиции, вносят огромный вклад в будущее Беларуси".

Ежедневный труд учителей находит отражение в успехах учащихся и студентов. Так, в текущем году на республиканских олимпиадах по учебным предметам школьники региона завоевали 81 диплом. А на международных предметных олимпиадах - 11 медалей различного достоинства. На прошедшем централизованном тестировании область получила 21 максимальный результат в 100 баллов. "Это очень серьезный показатель и следствие высокой мотивации учащихся, уровня их подготовки, - подчеркнул Валерий Малашко. - В этом, прежде всего, заслуга учителя".

Валерий Малашко
Валерий Малашко

В системе образования области трудятся более 20 тыс. педагогических работников. Это команда профессионалов, владеющих современными информационно-коммуникационными технологиями и способных, используя потенциал всех без исключения учебных предметов, привить подрастающему поколению любовь к знаниям. В 2021 году к работе приступили 519 молодых специалистов, из них порядка 40% получили свое первое рабочее место в учреждениях образования, расположенных в сельской местности.

"Система образования в Беларуси всегда была одной из важнейших сфер и сегодня она стабильно функционирует и поступательно развивается, - продолжил Валерий Малашко. - Могилевская область - наглядный тому пример. Мы имеем необходимую материально-техническую базу, квалифицированные педагогические кадры, решаем проблемы малокомплектных школ и наличия мест в детских садах. Мы продолжаем поддерживать одаренных учащихся и педагогов, создаем необходимые условия для молодых учителей. Но качественное современное образование наших детей в первую очередь зависит от таланта наставника. Именно педагоги являются движущей силой всей системы образования".

Валерий Малашко во время награждения директора учреждения образования "Могилевский государственный экономический профессионально-технический колледж" Олега Бахановича
Валерий Малашко во время награждения директора учреждения образования "Могилевский государственный экономический профессионально-технический колледж" Олега Бахановича

В числе награжденных - заместитель заведующей по основной деятельности ясли-сада №2 "Солнышко" Костюковичей Раиса Кравченко. Она отмечена нагрудным знаком Министерства образования "Отличник образования". "Роль педагогического работника учреждения дошкольного образования - принять маленького человека, рассмотреть все его индивидуальные особенности и способности и в дальнейшем их правильно развивать, - отметила она. - Такая высокая награда - это оценка не только моего труда, но и результат труда всего педагогического коллектива. Это большая мотивация к самосовершенствованию и к дальнейшему творчеству, повышению качества дошкольного образования".

Педагоги региона отмечены наградами Министерства образования, Могилевского облисполкома и областного Совета депутатов. Благодарность премьер-министра объявлена директору Могилевского государственного экономического профессионально-технического колледжа Олегу Бахановичу.-0-

Учитель белорусского языка и литературы ГУО "Средняя школа № 2 г.Белыничи" Людмила Козловская и заместитель заведующего по основной деятельности ГУО "Ясли-сад № 2 "Солнышко" г.Костюковичи" Раиса Кравченко награждены нагрудным знаком Министерства образования Республики Беларусь "Отличник образования"
Учитель белорусского языка и литературы ГУО "Средняя школа № 2 г.Белыничи" Людмила Козловская и заместитель заведующего по основной деятельности ГУО "Ясли-сад № 2 "Солнышко" г.Костюковичи" Раиса Кравченко награждены нагрудным знаком Министерства образования Республики Беларусь "Отличник образования"

Директор учреждения образования "Могилевская государственная санаторная школа-интернат для детей, больных сколиозом" Евгений Рудаковский
Директор учреждения образования "Могилевская государственная санаторная школа-интернат для детей, больных сколиозом" Евгений Рудаковский

Валерий Малашко награждает учителя физики и астрономии государственного учреждения образования "Средняя школа № 1 г.п.Хотимска" Оксану Ларченко
Валерий Малашко награждает учителя физики и астрономии государственного учреждения образования "Средняя школа № 1 г.п.Хотимска" Оксану Ларченко

Преподаватель по классу аккордеона учреждения образования "Могилевская государственная гимназия-колледж искусств" Лариса Синелобова
Преподаватель по классу аккордеона учреждения образования "Могилевская государственная гимназия-колледж искусств" Лариса Синелобова

Начальник главного управления по образованию Могилевского облисполкома Анрей Заблоцкий
Начальник главного управления по образованию Могилевского облисполкома Анрей Заблоцкий

Выступает директор государственного учреждения образования "Средняя школа № 1 имени героя Советского Союза П.А.Кривоноса г.Кличева" Наталья Книга
Выступает директор государственного учреждения образования "Средняя школа № 1 имени героя Советского Союза П.А.Кривоноса г.Кличева" Наталья Книга

Фото Олега Фойницкого

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