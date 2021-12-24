В Могилеве открыл двери новый пункт отделения дневного пребывания пожилых людей

24 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новый пункт отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста открыли в Могилеве. Социально значимый объект стал четвертым в Ленинском районе областного центра и будет обслуживать более 100 человек, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня белорусы пожилого возраста все чаще выбирают для себя программу активного долголетия, - рассказала заместитель директора Центра социального обслуживания населения Ленинского района Могилева Екатерина Морозова. - Именно поэтому наши услуги более чем востребованы: с каждым годом все больше людей посещают отделения дневного пребывания. Они общаются, реализуют себя в творчестве, поддерживают здоровый образ жизни, учат иностранные языки и осваивают компьютерные технологии. Все это дает им чувство вовлеченности в социальную жизнь и не позволяет оставаться в одиночестве".

Новое просторное помещение расположилось по адресу: бульвар Днепровский, 4. Оно передано горисполкомом Центру социального обслуживания населения Ленинского района Могилева в безвозмездную аренду. На более чем 300 кв.м площадей все обустроено лучшим образом для комфорта и удобства посетителей. Здесь есть спортивный зал с тренажерами для занятий физической активностью, учебный класс, библиотека, творческая мастерская, комната отдыха, просторное фойе с импровизированной сценой для проведения торжеств и занятий танцами - бальными, восточными, современными.

Ремонт отделения сделан в течение полугода за внебюджетные средства Центра социального обслуживания населения Ленинского района. За это время установлены новые двери и окна, сделаны гипсовые перегородки для зонирования помещения, покрашены стены, отремонтирован санузел, который в перспективе будет оборудован пандусами для создания безбарьерной среды. С приобретением мебели и закупкой необходимой техники помогли общественные объединения и коммерческие организации.

В отделении работает четыре кружка и столько же любительских объединений, а также три клуба по интересам. Кроме того, на постоянной основе реализуется восемь проектов, в том числе по финансовой грамотности, духовно-оздоровительному туризму, сохранению белорусской истории и традиций и другие. Здесь также оказываются бесплатные социально-бытовые и психологические услуги, проводятся консультации и культурно-массовые мероприятия, организуется досуг. В новом социальном пункте будут работать 4 сотрудника, а также волонтеры.

Одна из самых активных посетительниц отделения дневного пребывания Тамара Хузигулова пользуется социальными услугами центра с 2014 года. Можно сказать, что социальный пункт - ее второй дом, где много друзей и знакомых, душевного общения и занятий по интересам. Женщина теперь и не представляет, как можно обойтись без всего этого. Тамаре Алексеевне исполнился 81 год, однако она может дать фору и тем, кто вдвое ее моложе: ухаживает за собой и прекрасно выглядит, активно занимается спортом и танцами, вышивкой и бисероплетением. Появление нового помещения восприняла с энтузиазмом: здесь много пространства и света, все уютно и красиво. "С удовольствием будем сюда приходить и пообщаться, и позаниматься", - заверила она.

"В нашем центре организована работа 7 отделений и предоставляется более 120 видов социальных услуг, - рассказала Екатерина Морозова. - Работники учреждения занимаются социальной реабилитацией инвалидов, обслуживанием и поддержкой нетрудоспособных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации граждан, а также семей, воспитывающих несовершеннолетних детей. В центре трудятся 173 человека, в том числе социальные работники, сиделки и обслуживающий персонал. По вопросам социального обслуживания и оказания различных видов помощи только с начала года к нам обратились более 16 тыс. граждан".

С торжественным открытием нового объекта Центр социального обслуживания населения Ленинского района поздравила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома Светлана Тарасенко. От облисполкома она вручила руководству учреждения ключи от специального автомобиля с подъемным устройством для перевозки людей с ограниченными возможностями.-0-