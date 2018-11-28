В Могилеве открыли новый корпус больницы скорой помощи

28 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве сегодня состоялось торжественное открытие корпуса городской больницы скорой медицинской помощи, в котором установлен новый магнитно-резонансный томограф (МРТ), передает корреспондент БЕЛТА.

Аппарат МРТ приобретен в конце прошлого года за средства Министерства здравоохранения. Однако смонтировать его на место прежнего томографа, который отработал срок эксплуатации, не представлялось возможным из-за особых условий установки. Было принято решение сделать трехэтажную пристройку по улице Карла Маркса к существующему лечебно-диагностическому корпусу больницы. На первом этаже нового здания установили магнитно-резонансный томограф, а на двух других разместилась администрация больницы, которая до сих пор была разбросана по разным корпусам.

"Открытие нового корпуса горбольницы - очередной шаг по развитию одного из старейших в стране медицинских учреждений. На очереди - реконструкция родильного дома, модернизация других корпусов", - сказал на церемонии министр здравоохранения Валерий Малашко.

Министр отметил, что высокие технологии - неотъемлемая часть системы здравоохранения. Магнитно-резонансная, компьютерная томография - это то, на что делается ставка в диагностике и своевременности оказания медицинской помощи, создании региональных центров. "В стране принят курс на стирание границ региональных, межобластных, межрайонных медучреждений. То есть гражданин должен получить помощь в том учреждении, которое наиболее близко по виду оказания медпомощи. В течение часа пациент должен попасть к врачу и получить необходимую помощь", - сказал Валерий Малашко.

Выступает министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко

Он выразил слова благодарности медикам, которые вкладывают огромный труд в развитие сферы здравоохранения, пожелал им эффективной работы.

По словам председателя Могилевского облисполкома Владимира Доманевского, в последние годы в регионе стали более серьезно подходить к укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения. Только в прошлом году в Могилеве введены в строй три важных социальных объекта, в том числе хирургический корпус и цитологическая лаборатория в областном онкодиспансере.

Выступает председатель Могилёвского облисполкома Владимир Доманевский

"В этом году мы продолжаем развивать материально-техническую базу целого ряда медицинских учреждений. Ведется строительство терапевтического корпуса райбольницы в Осиповичах, детской больницы в Бобруйске, а также планируется установить аппарат МРТ в городе на Березине, - сказал Владимир Доманевский. - Спрос на диагностические исследования в Могилеве и области очень высокий. За год проводится порядка 60 тыс. исследований на аппаратах МРТ и примерно столько же на компьютерных томографах. А с вводом в строй корпуса в горбольнице в Могилеве с новым томографом эта помощь станет еще доступней и более качественной".

По словам главного врача горбольницы Павла Ореховского, отличительной особенностью магнитно-резонансного томографа в Могилеве является то, что он открытого типа. С его помощью можно проводить исследования внутренних органов, тканей, головного, спинного мозга, суставов, сосудов и др. Новый аппарат менее энергоемкий по сравнению с аналогами и характеризуется низким уровнем шума, к тому же он прост в обслуживании. Благодаря специальным компьютерным программам достигается высокая точность исследований.

Главный врач горбольницы Павел Ореховский

На строительство нового корпуса затрачено около Br2 млн. Стройтрест №17 возвел новое здание в течение девяти месяцев. На закупку оборудования израсходовано более Br1 млн.-0-

Фото Олега Фойницкого