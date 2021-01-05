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05 января 2021, 17:47

В Могилеве с наступающим Рождеством поздравили одинокого отца и его детей

Фото из архива
Фото из архива

5 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В канун Рождества заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Ольга Петрашова передала подарки семье могилевчанина Анатолия Терешонка. Уже несколько лет мужчина один воспитывает двоих детей, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Терешонок растит двух сыновей - Саше и Андрею сейчас 15 лет. "И в канун такого семейного и доброго праздника я решила передать их семье небольшие подарки, - сказала Ольга Петрашова. - Очень хочется поделиться с ребятами и их отцом частичкой тепла и внимания".

Как рассказал Анатолий Терешонок, он уже 4 года живет с сыновьями один. "Жена скончалась, вот и остались с ребятами втроем. Они тогда еще маленькие были. Сложно, конечно, было сначала. Но быстро втянулся - детей-то растить надо, - поделился отец семейства. - Мальчики подросли, стали самостоятельнее. Хорошо учатся, по дому помогают. Справляемся со всем".

Саша и Андрей - двойняшки, учатся в 8-м классе. "Я больше с уборкой помогаю, Андрей - готовит. Стараемся учиться. Я в художественную школу хожу, очень люблю рисовать. Саша учится в англо-математическом классе, мечтает работать в IT-сфере. Во всем стараемся папе помогать и поддерживать. Пока он на работе - мы дома за старших", - рассказал Саша Терешонок.

В Октябрьском районе Могилева таких семьей две. "И к каждому празднику мы стараемся приехать в гости, привезти подарки. Важно, чтобы люди, которые оказались в такой ситуации, понимали, что они не одни. Что рядом всегда есть те, кто готов помочь и поддержать", - подчеркнула Ольга Петрашова.-0-

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