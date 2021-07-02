В Могилеве состоялось вручение ежегодной премии "Достижение"

2 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Ежегодную специальную премию Могилевского горисполкома вручили сегодня в областном центре. В этом году ее обладателями стали 18 жителей Могилева, передает корреспондент БЕЛТА.

Премию вручили за достижения в сфере промышленности, торговли, общественного питания, образования, культуры и искусства (включая учреждения образования в области культуры), науки, архитектуры, физической культуры и спорта, журналистики, общественно-политической и литературной деятельности. Награду также получили представители МЧС, УВД и коммунального хозяйства Могилева.

Как отметил председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев, премия вручается тем, кто на протяжении своей профессиональной деятельности демонстрировал высокие результаты, преданность профессии и любовь к своему городу.

"Вручение специальной премии горисполкома - важное событие в жизни города. Сегодня мы чествовали людей, которые внесли достойный вклад в развитие нашего города. Это уже стало доброй традицией - проводить в городе конкурс среди лучших из лучших и награждать победителей. С течением времени эта премия остается актуальной - все больше людей подключаются к этому соревнованию, - отметил Владимир Цумарев. - Наш город и жизнь в нем динамично развиваются. Врачи и учителя, строители и транспортники, промышленники и коммунальники, все жители Могилева, мы все объединены одним стремлением - сделать Могилев еще более привлекательным и благоустроенным. Мы с вами должны сохранить и преумножить все те достижения, которые достались нам от наших предков, передать нашим детям процветающую и мирную страну".

Одним из награжденных стал главный редактор учреждения "Редакция газеты "Вестник Могилева" Павел Савельев. Он получил высокую награду в сфере "Журналистская деятельность, деятельность в сфере коммуникации и информатизации".

"Было большой, но приятной неожиданностью стать лауреатом такой почетной награды. Обычно мы в своей газете, на других медиаресурсах редакции находимся за кадром, рассказывая о могилевчанах, достигших определенных успехов в своих сферах, и очень непривычно быть с другой стороны. Хочется поблагодарить Могилевский горисполком за такую высокую оценку моей деятельности. Это еще больше мотивирует трудиться на благо города и горожан, - поделился Павел Савельев. - Последние два года были непростыми в работе редакции газеты "Вестник Могилева". Пандемия затрудняла работу в получении информации, препятствовала осуществлению наших новых идей и проектов. Но благодаря дружной команде мы все равно, на мой взгляд, не стояли на месте. Ведь мы понимаем, что в эпоху развития информационных технологий редакция газеты должна отвечать современным веяниям. Поэтому хочу поблагодарить своих коллег за понимание и неравнодушие. Без них ничего бы не получилось".

Максим Гурин вручает свидетельство Павлу Савельеву

В сфере "Культура и искусство, включая учреждения образования сферы культуры" награду получила заведующая отделом библиотечного маркетинга центральной городской библиотеки имени К.Маркса Елена Шепелева. Женщина рассказала, что такая высокая оценка ее работы воодушевляет на будущие свершения. "Я стараюсь, чтобы мой профессиональный уровень постоянно рос. Моя профессия требует постоянного повышения квалификации. Это непрерывный поиск и внедрение инноваций, посещение семинаров и участие в вебинарах различных уровней, начиная от городских и заканчивая международными. Мне нравится применять свои знания на практике, ведь это самое главное, - отметила она. - Я хочу поблагодарить свою команду, ведь без нее достичь таких высоких показателей было бы невозможно. Каждый человек рядом со мной - это настоящий профессионал своего дела. Я благодарна своим родным, которые поддерживают все мои начинания и безумные идеи, и часто становятся участниками этих идей. С их помощью я получила такую высокую награду".

В сфере "Коммунальное хозяйство" премия присуждена директору Могилевского городского коммунального унитарного специализированного автопредприятия Геннадию Иванченко. Как поделился директор, за 2020 год у автопредприятия серьезные достижения. "В 2020 году мы создали все необходимые условия для раздельного сбора мусора в частном секторе Могилева - наш город стал первым в республике, который успешно начал и завершил эту работу. В прошлом году мы практически закончили переоборудование контейнерных площадок с боковой загрузкой под заднюю загрузку. Установили современные контейнеры, которые позволяют соблюдать все необходимые санитарные нормы при хранении мусора. Это большая и важная работа, которая позволяет сделать жизнь наших горожан более комфортной, - отметил Геннадий Иванченко. - Работу строителей все видят - они построили дом и его нельзя не заметить. Работу дорожников тоже всегда видно - это мосты, дороги. А работу нашего предприятия не замечаешь. Но все заметят, если по какой-то причине мы не выйдем на работу. У нас очень ответственный и отзывчивый коллектив, который ежедневно делает сложную и трудную работу. Потому приятно, что нас заметили и отметили - значит, руководство города, наши жители видят и ценят нашу работу. Быть лауреатом премии "Достижение" - неожиданно, но очень приятно".

После вручения специальной премии Могилевского горисполкома на открытой площадке у городской ратуши для гостей мероприятия состоялся праздничный концерт "Мы единое целое".-0-

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Фото Олега Фойницкого