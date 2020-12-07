7 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Могилеве стартовала областная благотворительная акция "Чудеса на Рождество". По ее итогам более 50 ребят из трех центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации области получат новогодние подарки, передает корреспондент БЕЛТА.

Акция проходит в универмаге "Центральный". Здесь установили "Елку желаний", на которой разместили открытки с пожеланиями детей. Каждый может исполнить мечту ребенка. "Для этого нужно выбрать открытку с елки, приобрести то, о чем просит ребенок, и положить вещь в "ящик добрых дел". Все новогодние сюрпризы обязательно найдут своих адресатов, - отметил первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ Владимир Павловский. - Сегодня на елке разместили желания детей из Кричева. Ежедневно на ней будут появляться новые открытки, мы будем их чередовать".

В этом году волонтеры движения БРСМ "Доброе сердце" помогают ребятам из Чериковского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, Климовичского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Кричева. Кроме этого часть собранных подарков будет передана многодетной семье Тихоновых из Славгорода.

"Могилевчане активно несут подарки на протяжении всей акции. Люди не только исполняют желания, которые размещены на елке, но и приносят много других нужных предметов, канцелярских товаров и развивающих игр. Все это тоже потом отправляется деткам, в игровые комнаты, - рассказал Владимир Павловский. - Здорово, что люди проявляют доброту и заботу, не остаются в стороне от сложной жизненной ситуации, в которую попали дети. И благодаря нашей акции любой желающий может стать волшебником: исполнить заветное желание малыша и подарить ему не только хорошее настроение, но и веру в добро и чудеса".

Областная благотворительная акция будет проходить до 30 декабря ежедневно кроме выходных и праздничных дней.-0-