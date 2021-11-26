В Могилеве стартует областной тур молодежного проекта "100 идей для Беларуси"

26 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Областной тур молодежного инновационного проекта "100 идей для Беларуси" стартует 26 ноября в Могилеве. Региональный отбор пройдет в два этапа, сообщили БЕЛТА в обкоме БРСМ.

"Первый этап состоится в online-режиме, - отметили в областном комитете. - Участники будут защищать свои проекты в формате elevator-speech: презентовать экспертам идеи за ограниченное время - всего за 3 минуты. После этого они услышат компетентное мнение, замечания и полезные советы о дальнейшем развитии проекта и его продвижении".

В этом году участники заявляли свои идеи в 10 номинациях. Разработки велись в сфере энергетики, агоропромышленном секторе, промышленных и строительных технологиях, здравоохранении, экологии и др. Например, среди представленных проектов "Мобильный интернет-банкинг для людей с ограниченными возможностями", #Казка_слых.by - создание белорусских аудиосказок для подрастающего поколения, "Центр KriptoBel" - увеличение присутствия Беларуси на рынке криптовалют и получение максимальной выгоды от добычи и продажи электронных монет, "Энергоэффективная спецодежда" и очки AntiSleep для водителей.

"Проект "100 идей для Беларуси" стартовал в 2011 году по инициативе БРСМ и стал визитной карточной молодежной организации, - отметили в областном комитете. - Он направлен на поиск лучших инновационных идей в различных сферах социального и экономического развития страны, интересных для практической реализации. Активное участие в проекте принимает и Могилевская область: в 2020 году с республиканского финала наша молодежь привезла пять побед".

Второй этап областного тура состоится в декабре. В этот же день пройдет награждение победителей областного этапа и отбор на республиканский, а также презентация лучших проектов.-0-