В Могилеве в честь 76-летия освобождения города пройдет веломарафон

23 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве пройдет "ВелоМарафон #76кмзаМогилев", посвященный 76-летию освобождения областного центра от немецко-фашистских захватчиков. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе спорта и туризма горисполкома.

"Марафон стартует 27 июня и продолжится до 3 июля. За это время участникам необходимо проехать на велосипеде не менее 76 км по Могилеву. Свои результаты нужно фиксировать при помощи приложений и трекеров - делать скрины результатов велопрогулок и размещать их в социальных сетях с хештэгом #76кмзаМогилев. Приветствуются фотографии на фоне достопримечательностей и знаковых мест города. Публикации результатов можно делать как после каждой прогулки на велосипеде, так и одну - объединив в нее все дни", - отметили в горисполкоме.

Важные условия участия в веломарафоне - разместить результаты в соцсетях нужно не позднее 3 июля, профиль участника должен быть открытым.

Среди тех, кто выполнил все условия марафона, рандомно выберут 10 победителей - они получат памятные призы от отдела спорта и туризма горисполкома. Итоги веломарафона подведут 4 июля.

Организаторами мероприятия выступили отдел спорта и туризма Могилевского горисполкома и горком ОО "БРСМ".-0-