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В Могилеве в этом году ликвидируют последние мусоропроводы в многоэтажках

Регионы 08.01.2019 | 20:24

8 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве до конца текущего года по госпрограмме "Комфортное жилье и благоприятная среда" закроют в подъездах многоэтажек последние около 100 мусоропроводов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Могилевского спецавтопредприятия Геннадий Иванченко.

Взамен ликвидированных мусоропроводов предусмотрено оборудование на прилегающих к жилым домам территориях около 60 контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Там, где это позволяют условия, установят заглубленные контейнеры для сбора ТКО, а остальные площадки оборудуют современными пластиковыми евроконтейнерами. "Как только позволит погода, мы приступим к работам по обустройству контейнерных площадок, а все необходимое оборудование (контейнеры) было закуплено еще в декабре минувшего года, - рассказал директор. - Приобретено 70 заглубленных контейнеров и 580 пластиковых евроконтейнеров. Последние будут установлены не только на новых площадках, но и пойдут на замену старых металлических контейнеров. Они более статичны, удобны в эксплуатации".

Для выполнения поставленной задачи предприятием также закуплено 6 мусоровозов на шасси МАЗа. Из них пять с задней загрузкой мусора, а один оборудован краном-манипулятором специально для обслуживания заглубленных контейнеров. "То есть на сегодняшний день мы имеем все необходимое для завершения программы по ликвидации мусоропроводов в городе и постараемся сделать это как можно быстрее. Не исключено, что с этой работой мы справимся уже в третьем квартале текущего года", - сказал Геннадий Иванченко. Таким образом, с одной стороны, решается проблема с достаточно сложным и дорогостоящим обслуживанием мусоропроводов, а с другой, что особенно важно, - ликвидацией антисанитарии в жилых домах, добавил он.

Поэтапное закрытие мусоропроводов в жилых домах в Могилеве стартовало с 2016 года. За этот период их ликвидировано 445, а на прилегающей к жилым домам территориях оборудована 61 контейнерная площадка для сбора ТКО.-0-

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