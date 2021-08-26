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26 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве воспитанники детских домов семейного типа получили подарки ко Дню знаний. Организовало благотворительную акцию "Теперь я - первоклашка!" Могилевское областное отделение РОО "Белорусский детский фонд", передает корреспондент БЕЛТА."Понятно, что 1 сентября - это всегда определенные хлопоты, связанные с подготовкой детей к новому учебному году, - отметил заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко. - Не все школьные товары могут быть легкодоступны в финансовом плане, особенно в тех семьях, где растут несколько детей. Поэтому Белорусский детский фонд решил не оставаться в стороне и снарядить в новый учебный год первоклашек из домов семейного типа. Для них мы собрали все необходимые вещи - от канцелярских товаров, спортинвентаря до школьной формы и обуви".Подарочные наборы торжественно передали ребятам в Могилевском областном театре кукол. Тут собрались воспитанники 11 домов семейного типа - всего более 80 человек, из которых 13 в этом учебном году пойдут в первый класс. Организаторы порадовали гостей не только подарками к школе, но и театрализованным представлением.По словам Валерия Малашко, без внимания не остались воспитанники и других домов семейного типа, в которых на сегодня числятся 388 детей. Благодаря помощи представителей исполнительной власти и бизнес-сообществ в каждом из 54 таких учреждений в области за сентябрь установят детское спортивное оборудование - шведские стенки. "В преддверии Дня знаний вниманием и заботой ни в коем случае не должен быть обделен ни один ребенок, - подчеркнул Валерий Малашко. - Шведская стенка будет тем необходимым инвентарем, который позволит ребенку поддержать здоровый образ жизни и провести свободное время с пользой".Среди тех, кто в этом году непосредственно участвовал в благотворительной акции, - директор Могилевской буровой компании Максим Киблов. "Детям очень важно уделять внимание и всячески оказывать поддержку, - отметил он. - Это дает им уверенность в завтрашнем дне и осознание того, что в их жизни все будет хорошо при любых обстоятельствах. Такие акции дают ребятам силы для движения вперед, а нам - большую эмоциональную зарядку".По словам директора областного отделения РОО "Белорусский детский фонд" Ирины Фисюк, такие благотворительные акции проходят в регионе ежегодно. К участию в них приглашаются предприятия и организации города, а также все неравнодушные жители областного центра. Такая бескорыстная помощь делает нас добрее и лучше, уверены в общественной организации.-0-