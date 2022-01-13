13 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области COVID-19 выявили примерно у 25% детей, рожденных от инфицированных матерей. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель главврача по акушерству и гинекологии Могилевской больницы №1 Сергей Корнев.

"С первого дня пандемии наше учреждение здравоохранения перепрофилировано для помощи беременным, роженицам и родильницам с выявленной коронавирусной инфекцией, - отметил Сергей Корнев. - Мы единственные в регионе лечим беременных женщин и принимаем роды у инфицированных пациенток. Они поступают в больницу со всей Могилевской области. Сегодня количество пациенток с коронавирусом сократилось, что позволило одно из двух родильных отделений перевести в штатный режим работы".

По словам специалиста, COVID-инфекция протекает у беременных сложнее, чем у других женщин, потому что в первую очередь у них страдают легкие. "Особенно при больших сроках беременности из-за увеличения матки экскурсия легких ограничена, поэтому воспалительный процесс развивается быстрее и протекает тяжелее, - пояснил Сергей Корнев. - В больнице таким пациенткам всегда уделяется повышенное внимание. Рядом с ними постоянно медицинские сотрудники, применяется самое современное лечение. Стоит отметить, что необходимых для беременных противовирусных препаратов в нашей больнице всегда было достаточно. Со стороны медперсонала делалось все возможное, что позволило не потерять ни одной мамочки и ни одного ребенка".

Другой вопрос, насколько быстро после появления признаков коронавирусной инфекции беременная обращается за квалифицированной помощью. Были случаи, когда момент упущен, из-за чего лечение проходило гораздо труднее.

Настоятельная рекомендация врачей - делать прививку не только от COVID-19, но и от гриппа. "Беременным необходимо очень внимательно следить за своим здоровьем, придерживаться масочного режима и исключать посещение людных мест, - продолжил заместитель главврача. - Следует помнить не только про коронавирус, но и про грипп. Женщины, которые на ранних сроках сделали прививки, при инфицировании переносят болезнь гораздо легче".

В Могилевской больнице №1 за 2021 год прошло 170 родов женщин с диагностированной коронавирусной инфекцией, родились 182 ребенка. У инфицированных новорожденных заболевание порой протекало непросто, поэтому им оказывали помощь в том числе в отделении реанимации новорожденных. В основном дети переносили болезнь бессимптомно. Сегодня в отделении с коронавирусной инфекцией несколько беременных и три родивших женщины с воспалением легких. В зависимости от тяжести болезни срок пребывания в стационаре пациенток с COVID-19 может растянуться от 10 до 40 дней.-0-