19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области дорожает проезд в общественном транспорте. Соответствующее постановление Могилевского облисполкома от 12 декабря 2019 года №2735 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Стоимость проезда в городском транспорте - автобусах и троллейбусах - вырастет на 5 копеек до 60 копеек.

Тариф на городские автобусные перевозки на экспрессных маршрутах составит 70 копеек за одну поездку.

В пригородном транспорте тариф станет выше на 1 копейку за 1 км проезда.

Решением Могилевского облисполкома также утверждена новая стоимость проездных.-0-