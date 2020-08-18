В Могилевской области начали уборку арбузов

18 августа, Мышковичи /Корр. БЕЛТА/. На полях ОАО "Рассвет имени К.П. Орловского" Кировского района приступили к сбору арбузов, передает корреспондент БЕЛТА.

Пока самый большой арбуз в "Рассвете" - более 8 кг. Но в хозяйстве уверены, что это еще не предел. Сегодня на поле собрали первые 1,5 т арбузов. Дальше выборка ягод будет идти по мере их созревания.

"Для нашего хозяйства это был интересный эксперимент. Благодаря помощи ученых у нас получилось вырастить экологически чистый продукт, - рассказал первый заместитель директора сельхозпредприятия Александр Жилинский. - В следующем году мы не планируем увеличивать площади, но изменим технологию: уменьшим площади питания и расстояние между растениями".

В конце мая на поле в 5 га высадили 30 тыс. саженцев арбуза. Эксперимент по выращиванию летней ягоды в Могилевской области проводился впервые. Для высадки был выбран сорт Нельсон. Для вызревания первым арбузам понадобилось 80 дней.-0-

Фото Олега Фойницкого