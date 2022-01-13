13 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области обеспечен дифференцированный подход при лечении больных гриппом и COVID-19. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал профессор кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Дмитрий Данилов во время консультативной помощи Могилевской больнице №1.

"Помощь в Могилевской области оказывается на достойном уровне: есть и диагностика, и возможности дифференцирования между пациентами с гриппом и COVID-19, на что мы обращаем принципиальное внимание, - отметил Дмитрий Данилов. - Также в регионе есть возможности как плановой, так и экстренной диагностики, когда экспресс-исследование на COVID человеку можно сделать прямо в приемном отделении. Сейчас работа ведется без аврала, но и сильно расслабляться не приходится. Потеря бдительности может привести к тому, что можно упустить важный момент".

Также он отметил, что после зимних праздников медики готовы к любому, даже немедленному развитию ситуации с коронавирусной инфекцией. "Сегодня на территории Беларуси распространены не только вирус гриппа и COVID-19, мы имеем дело как минимум с тремя возбудителями, если считать дельту и омикрон отдельно. Предполагалось, что омикрон будет сильно вытеснять остальные вирусы - возможно, со временем это так и будет. В любом случае, уже доказано, что дельта более тяжелый штамм, мы готовы к оказанию медпомощи пациентам с коронавируссной инфекцией, вызванной омикроном. Единственное, важен акцент на эпидемиологических мерах. Как бы банально ни звучало, но не стоит расслабляться: опять нужен масочный режим, вопросы дистанцирования и вакцинации".

Дмитрий Данилов подчеркнул необходимость прививаться одновременно и от гриппа, и от коронавируса. "Один из моих детей, входящих в соответствующую возрастную категорию, получил первую дозу вакцины еще до Рождества, и это однозначный ответ тем, кто спрашивает у меня, стоит прививать ребенка или нет, - сказал профессор. - Я демонстрирую эффективность вакцинации на примере своей семьи. И если все родители услышат этот призыв и начнут прививать не только себя, но и своих детей, мы защитим их и уменьшим распространение коронавируса. Опыт зарубежных коллег говорит о том, что заболеваемость COVID-19 спускается в подростковую группу, которая становится наиболее уязвимой перед лицом возбудителя".

По словам заместителя главного врача Могилевской инфекционной больницы, главного внештатного инфекциониста главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Ирины Бас, ситуация с коронавирусной инфекцией в области стабильная. "В настоящее время как и на всей территории Беларуси в регионе преобладают COVID-19 и грипп, - отметила она. - Пока мы четко видим, что в структуре коронавируса доминирует штамм дельта, хотя омикрон клинически тоже есть. Пациентов с клиникой гриппа также хватает, особенно среди детского населения. Взрослые тоже болеют, хотя и меньше, чем дети. В области встречаются и другие респираторные вирусы. В частности, это респираторно-синцитиальный вирус, вызывающий воспаление нижних дыхательных путей, и аденовирус, который провоцирует острые респираторные заболевания".

Главный инфекционист подчеркнула, что прогнозы по развитию ситуации делать преждевременно, однако, как и во все мире, белорусские медики ожидают подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детского населения, вызванного омикрон-штаммом. "Могилевские медики после четырех пережитых волн коронавируса готовы к любому развитию эпидемиологической ситуации, - заключила Ирина Бас. - Ряд учреждений региона уже вернулись в обычное русло работы, но при необходимости все готовы опять мобилизоваться, оперативно перепрофилироваться под COVID-19 и оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией в полном объеме".-0-

Фото Олега Фойницкого