В Могилевской области проходит проверка органов управления территориальной обороны

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны Могилевской области пройдет с 19 по 30 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Цель проверки - оценка готовности к развертыванию территориальной обороны области и эффективности работы должностных лиц органов управления территориальной обороны по руководству ее подготовкой.

В ходе второго этапа комплексной проверки планируется оценить мобилизационную готовность территориальных войск и управленческую деятельность должностных лиц органов управления территориальной обороны, определить соответствие организации формирования территориальных войск и применения сил территориальной обороны требованиям нормативных правовых актов, оценить состояние запасов материальных средств, предназначенных для обеспечения войск территориальной обороны, и соответствие условий их хранения, оказать практическую помощь должностным лицам в повышении качества выполнения поставленных задач.-0-