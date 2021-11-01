В Могилевской области с начала года изъято контрафактного алкоголя на Br77 тыс.

1 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области с начала года изъято 3,3 тыс. л контрафактного алкоголя. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"С начала года из незаконного оборота изъято 3,3 тыс. л фальсифицированной алкогольной продукции на общую сумму около Br77 тыс., в том числе 2,9 тыс. л спиртосодержащей жидкости стоимостью более Br75 тыс.", - уточнили в ведомстве.

Так, 22 октября вблизи Горок правоохранители задержали автомобиль "Тойота Ленд Крузер" под управлением 42-летнего местного жителя, в котором без соответствующих документов перевозилась спиртосодержащая жидкость. В салоне транспортного средства сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями Горецкого РОВД обнаружено 5 пластиковых емкостей объемом по 5 л каждая. Водитель пояснил, что указанную жидкость приобрел на рынке в Смоленске для личного пользования. Спиртосодержащая жидкость изъята, назначена экспертиза, проводится проверка.

Последнему грозит привлечение к административной ответственности по ч.3 ст.13.21 КоАП - перемещение по территории Беларуси физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, более 5 л непищевой спиртосодержащей продукции. Правонарушение влечет за собой наложение штрафа в размере от 10 до 100 базовых величин с конфискацией перевозимой продукции.-0-