В Могилевской области сократилось количество ДТП с участием детей

28 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области в 2019 году сократилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник УГАИ УВД Могилевского облисполкома Вячеслав Крылов.

"В 2019 году на дорогах области было зарегистрировано 53 ДТП с участием несовершеннолетних. Получили травмы 52 ребенка, один погиб. По сравнению с 2018 годом аварий с детьми стало меньше на два случая. Сократилось количество раненых и погибших детей - на шесть и один случай соответственно. С одной стороны, может показаться, что цифры совсем небольшие, однако за каждой из них кроется чья-то спасенная жизнь", - отметил Вячеслав Крылов.

Самые частые причины ДТП с участием детей: езда на велосипедах по улицам и дорогам города, внезапный выход на проезжую часть из-за припаркованных и стоящих автомобилей, пересечение дороги на запрещающий сигнал светофора, переход проезжей части в неустановленном месте.

По статистике, в 2019 году по вине детей произошло 15 аварий. В качестве пассажиров дети пострадали в 16 ДТП. Сотрудники ГАИ отмечают, что основная причина таких происшествий - невнимательное отношение взрослых.

"Когда мы говорим про взрослых, это касается не только водителей транспортных средств. Безусловно, водитель обязан быть крайне внимательным. Но с детьми необходима комплексная работа, в которой должны принимать участие и родители, и учителя. Сотрудники ГАИ посещают школы и дошкольные учреждения, дети приезжают в гости к нам. В этом году мы будем продолжать работу с подрастающим поколением. Только комплексный и всесторонний подход поможет нам сформировать у детей навыки безопасного поведения на дорогах", - поделился начальник УГАИ УВД Могилевского облисполкома.-0-