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23 апреля 2021, 17:16

В Могилевской области устранили нарушения при закупках для учреждений образования

Фото из архива
Фото из архива

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области устранили нарушения при организации закупок товаров для учреждений образования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Могилевской области.

Нарушения установила областная прокуратура во время проверки соблюдения антикоррупционных норм в сфере образования. При этом ставилась задача исключить необоснованное посредничество для снижения затрат, а также предупредить коррупционные риски.

В частности, зафиксированы случаи ограничения конкуренции, проведения закупок товаров по завышенным ценам, в том числе из-за посреднических звеньев в цепи, неправомерного отклонения предложений участников процедуры или оказания явного предпочтения ее определенному участнику.

В итоге прокуратура Могилевской области внесла заместителю председателя Могилевского облисполкома представление об устранении нарушений законодательства о борьбе с коррупцией, а также причин и условий, которые способствовали этому. Акт надзора рассмотрен с участием представителя ведомства на заседании коллегии главного управления по образованию Могилевского облисполкома.

К дисциплинарной ответственности привлечены 13 должностных лиц областного и районных центров по обеспечению деятельности учреждений образования, на двух ответственных работников наложены административные взыскания. Разработан комплекс мероприятий по исключению недобросовестного посредничества в этой сфере.-0-

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