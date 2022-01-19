19 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области в 2021 году при пожарах спасены более 60 человек. Об этом во время торжественного мероприятия, посвященного Дню спасателя, заявил заместитель председателя Могилевского облисполкома Сергей Маслов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Могилевское областное управление МЧС - одно из лучших в республике. Ежедневно, рискуя жизнью и здоровьем, вы твердо и с отчаянным упорством противостоите натиску стихии, техногенным авариям и огненной беде. Каждый вызов - это просьба о помощи. Покой жителей Могилевской области охраняют 2,5 тыс. человек, - сказал Сергей Маслов. - В прошлом году из огня пожаров спасены 66 человек. От жителей Приднепровского края, от исполнительной власти - примите слова благодарности за вашу верность гражданскому долгу. Особые слова благодарности - ветеранам спасательной службы, которые сейчас передают свой опыт молодому поколению".

В Беларуси выстроена и эффективно работает система реагирования на чрезвычайные ситуации. "В этой системе трудятся настоящие профессионалы и ответственные люди, что вызывает особую гордость. В праздничный день хочу пожелать вам доброго здоровья, надежных тылов, твердости духа, верных и надежных товарищей и коллег. Берегите себя и спокойствие нашего края", - поздравил присутствующих Сергей Маслов.

К личному составу обратился и начальник Могилевского областного управления МЧС Сергей Демидов. "Современная служба спасения уже почти четверть века подтверждает надежность и эффективность: выполняет важнейшие задачи по предотвращению и своевременному реагированию на чрезвычайные ситуации. Специалисты МЧС всегда первыми приходят на помощь попавшим в беду, - отметил он. - МЧС сегодня - это тысячи человек, объединенных в спасательное братство, с единой и благородной целью - обеспечить безопасность граждан и защитить их жизни и здоровье. Самого искреннего уважения заслуживают профессионализм работников МЧС, преданность духу, мужество и самоотверженность, которые были не раз проявлены во время решения задач по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для многих работников МЧС профессия стала неотъемлемой частью жизни", - отметил он.

По словам Сергея Демидова, в прошлом году в Могилевской области не было допущено ни одной серьезной аварии или чрезвычайной ситуации. "Нынешнее поколение спасателей достойно продолжает славные традиции пожарной службы, на которых строится работа Министерства по чрезвычайным ситуациям. Мы отдаем дань уважения нашим ветеранам. Они по-прежнему в строю, участвуют в воспитании молодых сотрудников, поддерживают тесные связи с аварийно-спасательными подразделениями", - добавил начальник Могилевского областного управления МЧС.

Во время торжественного мероприятия прошло вручение наград сотрудникам областного управления. Подарком для гостей праздника стали яркие творческие номера, продемонстрированные на сцене Дворца культуры области.-0-