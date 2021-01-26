26 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области выросло число самозанятых граждан. На 1 января текущего года почти 4,9 тыс. жителей региона осуществляют деятельность, не требующую регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, сообщили БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

"Самозанятых граждан, по сравнению с прошлым годом, стало больше на 75 человек. Основное количество таких людей сосредоточено в Могилеве - 1246 и в Бобруйске - 1110, в Осиповичском районе - 311, Горецком - 306, Кричевском - 214, Могилевском - 207, Чаусском - 202, Костюковичском - 166, - отметили в пресс-центре. - Самый популярный вид деятельности - парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру. Ими занимаются 1165 человек (24,3% от общего числа самозанятых). По сравнению с 2019 годом количество лиц, занимающихся данной деятельностью, увеличилось на 14%".

Второй по популярности вид деятельности - реализация продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков), изготовленных гражданами хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции - осуществляют 843 человека. Третий - репетиторские услуги, ими занимаются 683 человека.

Также остаются востребованными услуги по распиловке и колке дров, погрузке и разгрузке грузов, выращиванию сельскохозяйственной продукции, дроблению зерна, выпасу скота. Популярным остается продажа котят и щенков при условии содержания домашнего животного, помощь и уход за взрослыми людьми и детьми, оказание различных строительных услуг и другое.

Как отметили в пресс-центре, в бюджет от указанной категории плательщиков в 2020 году поступило более Br719 тыс. единого налога.-0-