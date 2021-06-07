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07 июня 2021, 15:35

В Могилевской области зарегистрирован случай заражения туляремией

Фото из архива
Фото из архива

7 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ежегодно регистрируются единичные случаи заболевания туляремией. В июне такой случай был зарегистрирован в Могилевском районе. Источником инфекции стал заяц. Инфицирование произошло контактным путем при разделке туши без использования перчаток, отметила врач-эпидемиолог отделения особо опасных инфекций УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" Наталья Морозова, передает БЕЛТА.

В Могилевской области за последние 20 лет было зарегистрировано всего семь случаев. Источником инфекции могут служить дикие грызуны, птицы, некоторые млекопитающие (зайцеобразные, а также собаки, овцы и другие).

"Туляремия - природно-очаговая острая инфекция, поражающая лимфатические узлы, кожу, иногда слизистые оболочки глаз, зева, легкие и желудочно-кишечный тракт. Болезнь протекает с выраженными симптомами общей интоксикации, продолжительной лихорадкой, лимфаденитом, - отметила врач-эпидемиолог. - Возбудитель туляремии устойчив во внешней среде, особенно при низкой температуре. В почве может сохраняться до 2 месяцев, в воде - до 3. В шкурках павших от этого заболевания грызунов - до месяца. Также возбудитель может сохраняться до 30 дней на пищевых продуктах, в мороженом мясе - до трех месяцев. Возбудитель туляремии весьма чувствителен к различным физическим факторам - солнечным, ультрафиолетовым лучам, ионизирующему излучению, высокой температуре, а также к дезинфектантам".

Заболевший человек не опасен для окружающих. "Данная инфекция имеет множество механизмов заражения и путей передачи возбудителя инфекции. В зависимости от того, как человек заразился, клинические проявления могут быть разнообразными. Туляремии подвержены практически все люди вне зависимости от пола и возраста", - отметила Наталья Морозова.

Длительность инкубационного периода - от 1 до 30 суток. Туляремия любой локализации обычно начинается с повышения температуры тела до 38-40 градусов, развития интоксикации, проявляющейся слабостью, болями в мышцах, головной болью. При осмотре отмечается гиперемия лица, конъюнктивы и слизистых оболочек ротовой полости, носоглотки, пастозность, инъекция склер. В некоторых случаях обнаруживают экзантему (сыпь на коже) различного типа. Лихорадка длится от 6 до 30 дней.

"Для того чтобы оградить себя от заражения инфекцией, необходимо пользоваться защитной одеждой и репеллентами от кровососущих насекомых и клещей. Для избавления от грызунов в доме можно приобрести различные ловушки и специальные средства. Убирать павших грызунов необходимо в перчатках. Чтобы избежать заражения воздушно-пылевым путем, необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Ни в коем случае нельзя использовать пищевые продукты с признаками порчи грызунами. Также необходимо соблюдать простые правила личной гигиены, - отметила Наталья Морозова. - При проявлении первых признаков заболевания нужно немедленно обратиться к врачу и сообщить специалисту, какие продукты употребляли в последние дни, выезжали ли за город, имеются ли в доме грызуны, были укусы насекомыми, в том числе клещами, или нет".-0-

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