В Могилевском госуниверситете будут готовить пчеловодов

27 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Институт повышения квалификации и переподготовки Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова с 2019 года открывает новый образовательный курс по пчеловодству. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заведующий агробиологической станцией "Любуж" вуза кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Ермоленко.

"Наш курс направлен на популяризацию и развитие традиционного для республики ремесла и дает возможность получить базовые знания о пчеловодстве от профессионалов-пчеловодов. Учебная программа курса рассчитана на 48 часов и подразумевает проведение как лекционных, так и практических занятий", - рассказал собеседник.

В процессе обучения, которое начнется уже с февраля, будут рассмотрены вопросы организации пасеки, содержания пчелиных семей, разведения пчел, производства продуктов пчеловодства и их качества, профилактики болезней и меры борьбы с ними и многие другие. К проведению занятий будут привлечены ведущие специалисты в области пчеловодства, а также опытные пчеловоды-практики.

"В Беларуси сегодня растет интерес к пчеловодству, у многих практиков-пчеловодов есть желание повысить уровень своего образования, а кто-то хочет начать собственное дело в этой области, - отметил один из инициаторов проекта председатель республиканской ассоциации пчеловодов "Пчела и мед" Андрей Шушеначев. - Но получить базовое образование в стране практически негде, а ведь для того, чтобы заниматься этим традиционным ремеслом, не нужно оканчивать академию или университет. Поэтому мы решили реализовать пилотный проект и организовать образовательные курсы, двери которых открыты для всех желающих". Закреплять теорию на практике слушатели будут на учебной пасеке агробиостанции "Любуж".-0-