В Могилевском районе фирма по услугам такси недоплатила Br13,7 тыс. подоходного налога

11 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе фирма по оказанию услуг такси недоплатила в бюджет Br13,7 тыс. подоходного налога. Об этом БЕЛТА рассказали в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

Инспекцией МНС по Могилевскому району была проведена камеральная проверка общества с ограниченной ответственностью, оказывающего услуги такси. Установлено, что в 2020 году часть наличной выручки, полученной фирмой от оказания услуг по перевозке пассажиров, не вносилась на расчетный счет организации. Деньги использовались для выплаты заработной платы в конвертах своим работникам.

Фирме направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет подоходный налог с заработной платы. Документ был исполнен: из сумм заработной платы в конверте уплачен подоходный налог в размере Br13,7 тыс.

Информация о выявленном нарушении передана в территориальные подразделения государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения и Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие "Белгосстрах".-0-