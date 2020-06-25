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25 июня 2020, 15:05

В Могилевском районе открыли бюст заслуженного работника сельского хозяйства Леонида Моисеева

25 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в агрогородке Речки Могилевского района прошло торжественное открытие бюста заслуженного работника сельского хозяйства и полного кавалера ордена Отечества Леонида Сергеевича Моисеева, передает корреспондент БЕЛТА.

На церемонии открытия памятного бюста присутствовал председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, председатель Могилевского райисполкома Олег Чикида, член Совета Республики Национального собрания, заслуженный работник сельского хозяйства, директор сельскохозяйственного предприятия "Совхоз "Доброволец" Олег Портник, генеральный директор ЗАО "Агрокомбинат "Заря" Екатерина Заровская, супруга Леонида Моисеева Анна Алексеевна с семьей, представители общественности, трудовых коллективов и жители района.

"Сегодня мы с вами собрались, чтобы отдать дань памяти человеку с легендарной историей - Леониду Моисееву. Он связал всю свою жизнь с сельским хозяйством и достиг высоких результатов, став заслуженным работником сельского хозяйства и полным кавалером ордена Отечества. Много лет он руководил хозяйством "Заря" и благодаря его усилиям и таланту, благодаря поддержке коллектива создал мощное предприятие замкнутого цикла - "Агрокомбинат "Заря", которое сейчас знают далеко за пределами Могилевской области. Для нас он пример настоящего руководителя. Леонид Моисеев всегда помогал не только своим сотрудникам, но тем, кто обращался к нему. Он наладил жизнь в агрогородке: построил социальные объекты и жилье, газифицировал населенный пункт. Мы должны сохранить светлую память о нем и продолжить дело всей его жизни - дальнейшего роста и развития хозяйства", - отметил Леонид Заяц.

Леонид Моисеев ушел из жизни на 70 году 9 мая 2019 года. Всю свою трудовую деятельность он посвятил Могилевщине. В 1987 году был назначен председателем колхоза "Заря" Могилевского района, затем - председателем совхоза "Заря", а после акционирования - генеральным директором закрытого акционерного общества "Агрокомбинат "Заря". Леонид Моисеев успешно возглавлял предприятие около 30 лет, в 2015 году был избран на пост председателя Наблюдательного совета ЗАО "Агрокомбинат "Заря".-0-

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Теги
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