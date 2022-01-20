В Молодечненском районе организация оформляла услуги своих работников под видом наемных ИП

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе организация для минимизации налоговых обязательств якобы пользовалась услугами индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщили БЕЛТА в главном управлении развития налоговых органов МНС.

"В ходе выборочной проверки инспекция по Молодечненскому району установила, что одна организация на протяжении пяти лет уменьшала налогооблагаемую прибыль на сумму расходов по работам (услугам), оказываемым индивидуальными предпринимателями. При этом в качестве индивидуальных предпринимателей - исполнителей работ (услуг) выступали работники организации, которые фактически и выполняли необходимые работы в соответствии со своими должностными обязанностями", - рассказали в министерстве.

Так, услуги по разработке технических нормативных актов организация "приобретала" у индивидуального предпринимателя, который одновременно являлся заместителем директора организации, в чьи должностные обязанности и входила данная услуга. Этот же индивидуальный предприниматель якобы выполнял работы по ремонту и обслуживанию оборудования, которые фактически выполнялись штатными работниками организации в соответствии с их должностными обязанностями.

Услуги по предоставлению консультаций, проведению курсов, конференций, лекций, организации семинаров и презентаций для потенциальных потребителей продукции организация "приобретала" у другого индивидуального предпринимателя, который одновременно являлся работником организации, в чьи должностные обязанности и входили данные услуги.

Всего по результатам проверки организации предъявлено налоговых обязательств на сумму Br192,3 тыс.-0-