В Молодечно после капитального ремонта открылась поликлиника №1

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленная поликлиника №1 открылась после трехлетнего капитального ремонта в Молодечно. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала ее заведующая Ольга Власова.

Поликлиника была введена в эксплуатацию в 1980 году. Работы по капитальному ремонту объекта здравоохранения начали проводить три года назад. "Во время обновления здания строители укрепили его торцевую стену, провели ремонт крыши. На этажах поликлиники заменили плитку, двери кабинетов, санитарно-технические приборы, среди которых лампы в операционных, электропроводку. Со второго по пятый этаж сделали косметический ремонт, а снаружи здания благоустроили территорию. На подъезде к поликлинике расширили дорогу, так как ранее по ней могла проехать только одна машина, обустроили и парковочные места, которых ранее не было", - рассказала Ольга Власова.

В поликлинике также появился новый УЗИ-аппарат экспертного класса и цифровой маммограф для обследования молочной железы. В отдельном кабинете сейчас проводится установка компьютерного томографа. Планируется, что в феврале эта работа будет завершена.

Как подчеркнула заведующая, в обновленной поликлинике с современными условиями и укомплектованным штатом профессионалов пациенты смогут получать еще более качественную медицинскую помощь.

В поликлинике оказывают специализированную медицинскую помощь по направлениям: кардиология, травматология, хирургия, урология, ревматология, отоларингология, офтальмология, эндокринология, онкология, ортопедия, неврология, проктология, инфекционные болезни, психотерапия, физиотерапия, реабилитация, лечебная физическая культура. Учреждение рассчитано на 800 посещений в смену. Здесь работает 92 врача и 212 специалистов со средним медицинским образованием.-0-