В молодом микрорайоне Гомеля приступили к строительству школы

18 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В молодом микрорайоне №96 Гомеля приступили к строительству школы. На объекте идет подготовительный этап, завершением которого станет закладка фундамента, сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора ОАО "Строительный трест №14", выступающий генеральным подрядчиком, Дмитрий Мурашко, передает корреспондент БЕЛТА.

Новая школа разместится на участке площадью 3,5 га. Она рассчитана на 845 учащихся в одну смену. По проекту это будет 3-этажный корпус, состоящий из четырех блоков, проинформировал Дмитрий Мурашко. В первом разместятся кабинеты администрации, учительская старших классов, медицинский пункт, пост охраны, библиотека с читальным залом и другие помещения. Во втором - учебные классы, комнаты отдыха для первоклассников - игровые, спальные. В третьем, помимо учебных классов, будут находиться специализированные кабинеты по информатике, химии, физике и лингафонные кабинеты. На 1-м этаже четвертого блока проектом предусмотрена столовая с двумя обеденными залами и буфет, плавательные бассейны для учебного и спортивного плавания. Этажом выше - актовый зал, на третьем - физкультурные залы.

"В новой школе будет создана безбарьерная среда. На территории обустроят большой стадион, игровые зоны, площадку для изучения правил дорожного движения и зоны отдыха", - подчеркнул Дмитрий Мурашко. По его словам, это новый для области объект и по архитектуре, и по многим другим характеристикам.

Строительство пройдет в два этапа. Подготовительный этап предусматривает ограждение площадки, формирование бытового городка для рабочих, вынос инженерных сетей. "Завершительной фазой первого периода станет монтаж фундамента - к нему планируем приступить уже в декабре. После этого начнется основной этап, который включает весь спектр строительно-монтажных работ и благоустройство территории", - подчеркнул заместитель генерального директора. На объекте намерены использовать современные строительные материалы белорусского производства.

Строители будут работать как вахтовым методом, так и в круглосуточном режиме. При необходимости трест сможет привлекать субподрядные организации. "По традиции на важном социальном объекте планируют трудиться и бойцы студенческих отрядов БРСМ, сейчас решается вопрос их формирования", - добавил Дмитрий Мурашко.

Житель микрорайона Вячеслав Процкин подчеркнул, что школа очень необходима микрорайону. "Здесь много молодых семей, много детей. Мои сын и дочь сейчас ходят в первый и четвертый классы, ездим в школу в другой микрорайон. Поэтому с нетерпением будем ждать завершения строительства новой школы, причем рядом с нашим домом", - поделился гомельчанин.-0-