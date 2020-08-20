В Мозырском районе в январе-июне создали около 30 новых организаций

20 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В первом полугодии 2020 года в Мозырском районе создано 29 новых организаций. Об этом сообщила сегодня председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко на выездном заседании Гомельского облисполкома, во время которого была рассмотрена реализация комплексного плана ускоренного социально-экономического развития Мозырского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Создание новых предприятий и новых рабочих мест председатель райисполкома назвала одной из основных задач исполнительной власти. "В 2019 году в районе создана 51 организация, в первом полугодии 2020-го - 29. Дополнительные рабочие места - это и занятость населения, и увеличение объемов работ", - сказала Елена Павлечко.

По ее словам, в ближайшие годы около 200 новых рабочих мест планируют создать по инвестпроекту Мозырского лесозавода.

"Географическое положение Мозыря привлекает инвестиции, частный бизнес. Хотелось бы, чтобы больше объектов создавалось именно в производственной сфере", - отметила председатель райисполкома.

Она также проинформировала, что на 1 августа в районе насчитывается 802 микро-, малых и средних субъектов хозяйствования. Это на 16 организаций больше, чем на такую же дату 2019-го. Свою деятельность ведут и 2914 индивидуальных предпринимателей в сфере производства и услуг (плюс 233 к уровню прошлого года).

Кроме того, в минувшем году в районе выдали 29 субсидий на сумму Br74,6 тыс. безработным для организации собственного дела.-0-