В Мстиславле благоустроили территорию у памятника ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС

9 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Мстиславле, в парке Мира, сегодня благоустроили территорию у памятника ликвидаторам последствий взрыва на ЧАЭС. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мстиславского райисполкома и председатель Мстиславской районной организации Белорусского фонда мира Наталья Бискуп.

"Сегодня мы с представителями районного отделения Белорусского фонда мира провели уборку и благоустройство территории у памятника ликвидаторам. Мы убрали скопившийся за зиму мусор, лишнюю растительность, почистили плитку, - рассказала Наталья Бискуп. - Всего участниками нашего мероприятия стали около 15 человек - это половина всего районного отделения Белорусского фонда мира. После уборки мы также возложили цветы к памятнику, а каждый участник получил памятный значок с изображением герба Мстиславля".

Памятник ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС появился в Мстиславле в прошлом году. Инициатором этой идеи стал местный житель Николай Зайцев. "Он один из ликвидаторов, который живет в нашем районе, и один из самых активных жителей. По его инициативе было создано это памятное место. Часть денежных средств выделил Белорусский фонд мира, оставшееся собирали всем районом", - рассказала Наталья Бискуп.

Всего в Мстиславском районе на данный момент проживают почти 70 ликвидаторов.

"И хоть нашего района эта страшная трагедия коснулась совсем немного, это наша общая боль. К нам в Рязанцы и Андраны переселяли людей с загрязненных земель. И они до сих пор живут на нашей земле, вносят свой вклад в развитие района, - поделилась Наталья Бискуп. - Важно не забывать об этой трагедии, помнить тех, кто боролся с последствиями чернобыльской аварии. Люди потеряли здоровье, а кто-то и жизнь, кому-то пришлось навсегда оставить свою малую родину. И такими акциями мы отдаем дань памяти и уважения ликвидаторам и всем тем, кто пострадал от техногенной катастрофы".-0-