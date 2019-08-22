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22 августа 2019, 21:19

В Нарочи открыли мемориальную доску в память о погибшей в авиакатастрофе Марии Качиньской

Костел Святого Андрея Апостола в агрогородке Нарочь. Фото planetabelarus.by
Костел Святого Андрея Апостола в агрогородке Нарочь. Фото planetabelarus.by

22 августа, Мядельский район /Корр. БЕЛТА/. Мемориальную доску в память о жене президента Польши Марии Качиньской, погибшей при крушении Ту-154 под Смоленском, открыли в костеле Святого Андрея Апостола в агрогородке Нарочь Мядельского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Памятная доска представляет собой развернутую книгу, сверху размещен крест. На одной странице на польском, на другой - на белорусском языке указано, что в этом костеле крестили будущую жену Леха Качиньского Марию.

По словам председателя Мядельского райисполкома Анатолия Войнилко, памятный знак установлен по инициативе посольства Польши в Беларуси. Решение о создании доски было принято около года назад.

"Это значимое мероприятия для жителей Мядельщины. Наш район богат известными людьми, и Мария Качиньская - одна из них. Увековечивание ее памяти позволит не только улучшать, делать более открытыми добрососедские отношения между польским и белорусским народами, но и придаст определенный импульс развитию туризма, например религиозного, исторического", - отметил руководитель района.

В мероприятии приняли участие представители Польши, в том числе вице-маршал Сейма Рышард Терлецкий.

Мария Качиньская - экономист, общественный деятель, переводчик, жена восьмого президента Польши Леха Качиньского. Погибла в авиакатастрофе при крушении самолета Ту-154 под Смоленском 10 апреля 2010. На борту самолета находились 96 человек, включая президента Польши Леха Качиньского, польскую делегацию и экипаж. Согласно отчету Межгосударственного авиационного комитета (МАК), сделанному в 2011 году по результатам технического расследования, причиной крушения является решение экипажа не уходить на запасной аэродром. Системными причинами признаны недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.-0-

Теги
авиакатастрофа Минская область Мядель памятники Польша
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