В Национальной библиотеке орденом Матери наградили 38 жительниц Минской области

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальной библиотеке орденом Матери сегодня наградили 38 жительниц Минской области. Всего же в этом году почетной награды удостоены 48 женщин из столичного региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Турчин

Одна из получивших награду - жительница Пуховичского района Надежда Метилко. Она воспитывает 11 детей. Самому маленькому 3 года, старшему в мае исполнится 18 лет. "Детей много, но мы справляемся потихоньку. Когда узнала, что получу орден, очень обрадовалась. Это неожиданно, волнительно, очень приятно", - сказала она.

Говоря о профессии мамы, Надежда Метилко отметила: это легко и сложно одновременно. "Легко, потому что дети - это радость. А трудно, потому что каждому надо что-то дать, чему-то научить, помочь со школой, какими-то сложностями. Каждая профессия по-своему трудна, работа мамы тоже", - считает она.

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Фото Рамиля Насибулина