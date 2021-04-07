В Национальном аэропорту Минск можно будет сделать тест на COVID-19 по предварительной записи

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Микробиологическая лаборатория в Национальном аэропорту Минск с 10 апреля будет выполнять ПЦР-тестирование на COVID-19 по предварительной электронной записи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт аэропорта.

Электронная запись на проведение тестирования будет доступна на сайте Минского городского центра гигиены и эпидемиологии. Она будет открываться по пятницам с 9.00 на семь дней следующей недели. Например, 9 апреля в 9.00 откроется запись на 12-18 апреля.

С понедельника по пятницу лаборатория будет работать с 06.30 до 18.00 (технический перерыв - с 12.00 до 13.00), а в субботу и воскресенье - с 06.30 до 17.00 (технический перерыв - с 12.00 до 13.00).

Забор биологического материала на ПЦР-исследование проводится с 08.00 до 16.00 (до 15.00 в субботу и воскресенье).

"Выдача результатов осуществляется после 11.00 по мере выполнения исследований, но не ранее, чем через 2,5 часа от момента забора материала и оформления документов. Срок выдачи результата может быть увеличен при загруженности лаборатории", - говорится в сообщении аэропорта.

Забор биологического материала для проведения диагностического экспресс-тестирования на антиген SARS-CoV-2 (ДЭТ Аг) проводится с 06.30 до 17.30. Выдача результатов исследований осуществляется в течение 30 минут от момента забора материала и оформления документов. Срок выдачи результата может быть увеличен при загруженности лаборатории.-0-